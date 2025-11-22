- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
181
利益トレード:
140 (77.34%)
損失トレード:
41 (22.65%)
ベストトレード:
36.28 USD
最悪のトレード:
-137.99 USD
総利益:
506.65 USD (25 457 pips)
総損失:
-1 098.19 USD (27 819 pips)
最大連続の勝ち:
33 (79.45 USD)
最大連続利益:
79.45 USD (33)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
94.66%
最大入金額:
97.14%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
88 (48.62%)
短いトレード:
93 (51.38%)
プロフィットファクター:
0.46
期待されたペイオフ:
-3.27 USD
平均利益:
3.62 USD
平均損失:
-26.79 USD
最大連続の負け:
14 (-1 002.18 USD)
最大連続損失:
-1 002.18 USD (14)
月間成長:
-60.25%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
702.68 USD
最大の:
1 010.79 USD (77.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.27% (1 010.79 USD)
エクイティによる:
76.51% (1 001.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|109
|EURAUD
|38
|NZDCHF
|19
|GBPCHF
|13
|AUDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|238
|EURAUD
|-167
|NZDCHF
|-47
|GBPCHF
|-553
|AUDCHF
|-69
|EURUSD
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|14K
|EURAUD
|-6.1K
|NZDCHF
|-625
|GBPCHF
|-8.6K
|AUDCHF
|-453
|EURUSD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.28 USD
最悪のトレード: -138 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +79.45 USD
最大連続損失: -1 002.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 118
|
RoboForex-Prime
|0.72 × 1751
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 191
|
EGlobal-Cent4
|1.93 × 42
25 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
EA Trading
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-59%
0
0
USD
USD
410
USD
USD
5
98%
181
77%
95%
0.46
-3.27
USD
USD
77%
1:300