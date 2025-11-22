シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TaipeiFx
Hua Yang

TaipeiFx

Hua Yang
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -59%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
181
利益トレード:
140 (77.34%)
損失トレード:
41 (22.65%)
ベストトレード:
36.28 USD
最悪のトレード:
-137.99 USD
総利益:
506.65 USD (25 457 pips)
総損失:
-1 098.19 USD (27 819 pips)
最大連続の勝ち:
33 (79.45 USD)
最大連続利益:
79.45 USD (33)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
94.66%
最大入金額:
97.14%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
88 (48.62%)
短いトレード:
93 (51.38%)
プロフィットファクター:
0.46
期待されたペイオフ:
-3.27 USD
平均利益:
3.62 USD
平均損失:
-26.79 USD
最大連続の負け:
14 (-1 002.18 USD)
最大連続損失:
-1 002.18 USD (14)
月間成長:
-60.25%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
702.68 USD
最大の:
1 010.79 USD (77.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.27% (1 010.79 USD)
エクイティによる:
76.51% (1 001.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 109
EURAUD 38
NZDCHF 19
GBPCHF 13
AUDCHF 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD 238
EURAUD -167
NZDCHF -47
GBPCHF -553
AUDCHF -69
EURUSD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD 14K
EURAUD -6.1K
NZDCHF -625
GBPCHF -8.6K
AUDCHF -453
EURUSD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +36.28 USD
最悪のトレード: -138 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +79.45 USD
最大連続損失: -1 002.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.69 × 118
RoboForex-Prime
0.72 × 1751
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
EGlobal-Cent4
1.93 × 42
25 より多く...
EA Trading
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください