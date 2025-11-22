いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 5 ICMarkets-Live04 0.00 × 7 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 CMCMarkets1-Europe 0.00 × 2 Exness-Real17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 GerchikCo-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.44 × 333 ICMarketsSC-Live03 0.48 × 120 TitanFX-01 0.55 × 77 RoboForex-ECN-3 0.69 × 118 RoboForex-Prime 0.72 × 1751 AMarkets-Real 0.96 × 27 ICMarketsSC-Live33 1.00 × 6 AxiTrader-US07-Live 1.08 × 121 Darwinex-Live 1.16 × 155 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 1.25 × 368 EGlobalTrade-Cent1 1.45 × 11 FXChoice-Pro Live 1.52 × 25 TMGM.TradeMax-Live7 1.65 × 693 Alpari-Pro.ECN 1.65 × 26 RoboForex-ECN 1.66 × 191 EGlobal-Cent4 1.93 × 42 25 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは