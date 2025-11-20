信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HTG EA GOLD
Iwan

HTG EA GOLD

Iwan
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 63%
Exness-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
533
盈利交易:
440 (82.55%)
亏损交易:
93 (17.45%)
最好交易:
24.55 USD
最差交易:
-65.34 USD
毛利:
1 175.50 USD (544 114 pips)
毛利亏损:
-861.96 USD (405 880 pips)
最大连续赢利:
21 (167.88 USD)
最大连续盈利:
169.05 USD (16)
夏普比率:
0.08
交易活动:
5.44%
最大入金加载:
92.76%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
68
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
1.59
长期交易:
255 (47.84%)
短期交易:
278 (52.16%)
利润因子:
1.36
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
2.67 USD
平均损失:
-9.27 USD
最大连续失误:
7 (-132.14 USD)
最大连续亏损:
-132.14 USD (7)
每月增长:
33.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.38 USD
最大值:
197.51 USD (28.58%)
相对跌幅:
结余:
28.58% (197.51 USD)
净值:
16.49% (117.61 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 533
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 314
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 138K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.55 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +167.88 USD
最大连续亏损: -132.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
没有评论
2025.12.19 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 14:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 14:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HTG EA GOLD
每月50 USD
63%
0
0
USD
814
USD
8
100%
533
82%
5%
1.36
0.59
USD
29%
1:200
