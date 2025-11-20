- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
533
盈利交易:
440 (82.55%)
亏损交易:
93 (17.45%)
最好交易:
24.55 USD
最差交易:
-65.34 USD
毛利:
1 175.50 USD (544 114 pips)
毛利亏损:
-861.96 USD (405 880 pips)
最大连续赢利:
21 (167.88 USD)
最大连续盈利:
169.05 USD (16)
夏普比率:
0.08
交易活动:
5.44%
最大入金加载:
92.76%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
68
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
1.59
长期交易:
255 (47.84%)
短期交易:
278 (52.16%)
利润因子:
1.36
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
2.67 USD
平均损失:
-9.27 USD
最大连续失误:
7 (-132.14 USD)
最大连续亏损:
-132.14 USD (7)
每月增长:
33.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.38 USD
最大值:
197.51 USD (28.58%)
相对跌幅:
结余:
28.58% (197.51 USD)
净值:
16.49% (117.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|533
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|138K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.55 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +167.88 USD
最大连续亏损: -132.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
没有评论
