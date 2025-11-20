SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HTG EA GOLD
Iwan

HTG EA GOLD

Iwan
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
1.36 USD
En kötü işlem:
-0.16 USD
Brüt kâr:
1.36 USD (682 pips)
Brüt zarar:
-0.16 USD (77 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.36 USD (1)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
8.16%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
7.50
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
8.50
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
1.36 USD
Ortalama zarar:
-0.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.16 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.16 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.36% (1.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 605
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.36 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
İnceleme yok
2025.11.20 07:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 07:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol