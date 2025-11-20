- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
1.36 USD
En kötü işlem:
-0.16 USD
Brüt kâr:
1.36 USD (682 pips)
Brüt zarar:
-0.16 USD (77 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.36 USD (1)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
8.16%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
7.50
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
8.50
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
1.36 USD
Ortalama zarar:
-0.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.16 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.16 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.36% (1.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|1
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|605
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.36 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
