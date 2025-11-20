SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HTG EA GOLD
Iwan

HTG EA GOLD

Iwan
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 63%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
533
Negociações com lucro:
440 (82.55%)
Negociações com perda:
93 (17.45%)
Melhor negociação:
24.55 USD
Pior negociação:
-65.34 USD
Lucro bruto:
1 175.50 USD (544 114 pips)
Perda bruta:
-861.96 USD (405 880 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (167.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
169.05 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
5.44%
Depósito máximo carregado:
92.76%
Último negócio:
23 minutos atrás
Negociações por semana:
68
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
1.59
Negociações longas:
255 (47.84%)
Negociações curtas:
278 (52.16%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
2.67 USD
Perda média:
-9.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-132.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.14 USD (7)
Crescimento mensal:
33.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.38 USD
Máximo:
197.51 USD (28.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.58% (197.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.49% (117.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 533
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 314
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 138K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.55 USD
Pior negociação: -65 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +167.88 USD
Máxima perda consecutiva: -132.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
Sem comentários
2025.12.19 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 14:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 14:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HTG EA GOLD
50 USD por mês
63%
0
0
USD
814
USD
8
100%
533
82%
5%
1.36
0.59
USD
29%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.