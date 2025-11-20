- Crescimento
Negociações:
533
Negociações com lucro:
440 (82.55%)
Negociações com perda:
93 (17.45%)
Melhor negociação:
24.55 USD
Pior negociação:
-65.34 USD
Lucro bruto:
1 175.50 USD (544 114 pips)
Perda bruta:
-861.96 USD (405 880 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (167.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
169.05 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
5.44%
Depósito máximo carregado:
92.76%
Último negócio:
23 minutos atrás
Negociações por semana:
68
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
1.59
Negociações longas:
255 (47.84%)
Negociações curtas:
278 (52.16%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
2.67 USD
Perda média:
-9.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-132.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.14 USD (7)
Crescimento mensal:
33.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.38 USD
Máximo:
197.51 USD (28.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.58% (197.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.49% (117.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|533
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|138K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
