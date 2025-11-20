- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
531
利益トレード:
438 (82.48%)
損失トレード:
93 (17.51%)
ベストトレード:
24.55 USD
最悪のトレード:
-65.34 USD
総利益:
1 173.08 USD (543 311 pips)
総損失:
-861.96 USD (405 880 pips)
最大連続の勝ち:
21 (167.88 USD)
最大連続利益:
169.05 USD (16)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
5.44%
最大入金額:
92.76%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
66
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
1.58
長いトレード:
255 (48.02%)
短いトレード:
276 (51.98%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
2.68 USD
平均損失:
-9.27 USD
最大連続の負け:
7 (-132.14 USD)
最大連続損失:
-132.14 USD (7)
月間成長:
32.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.38 USD
最大の:
197.51 USD (28.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.58% (197.51 USD)
エクイティによる:
16.49% (117.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|531
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|311
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|137K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
