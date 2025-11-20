SignaleKategorien
Iwan

HTG EA GOLD

Iwan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 62%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
531
Gewinntrades:
438 (82.48%)
Verlusttrades:
93 (17.51%)
Bester Trade:
24.55 USD
Schlechtester Trade:
-65.34 USD
Bruttoprofit:
1 173.08 USD (543 311 pips)
Bruttoverlust:
-861.96 USD (405 880 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (167.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
169.05 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
5.44%
Max deposit load:
92.76%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
1.58
Long-Positionen:
255 (48.02%)
Short-Positionen:
276 (51.98%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-132.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-132.14 USD (7)
Wachstum pro Monat :
32.66%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.38 USD
Maximaler:
197.51 USD (28.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.58% (197.51 USD)
Kapital:
16.49% (117.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 531
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 311
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 137K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.55 USD
Schlechtester Trade: -65 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +167.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -132.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
