- 자본
- 축소
트레이드:
533
이익 거래:
440 (82.55%)
손실 거래:
93 (17.45%)
최고의 거래:
24.55 USD
최악의 거래:
-65.34 USD
총 수익:
1 175.50 USD (544 114 pips)
총 손실:
-861.96 USD (405 880 pips)
연속 최대 이익:
21 (167.88 USD)
연속 최대 이익:
169.05 USD (16)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
5.44%
최대 입금량:
92.76%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
68
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
1.59
롱(주식매수):
255 (47.84%)
숏(주식차입매도):
278 (52.16%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
0.59 USD
평균 이익:
2.67 USD
평균 손실:
-9.27 USD
연속 최대 손실:
7 (-132.14 USD)
연속 최대 손실:
-132.14 USD (7)
월별 성장률:
33.05%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.38 USD
최대한의:
197.51 USD (28.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.58% (197.51 USD)
자본금별:
16.49% (117.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|533
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|138K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
