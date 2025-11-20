SeñalesSecciones
Iwan

HTG EA GOLD

Iwan
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 63%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
533
Transacciones Rentables:
440 (82.55%)
Transacciones Irrentables:
93 (17.45%)
Mejor transacción:
24.55 USD
Peor transacción:
-65.34 USD
Beneficio Bruto:
1 175.50 USD (544 114 pips)
Pérdidas Brutas:
-861.96 USD (405 880 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (167.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
169.05 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
5.44%
Carga máxima del depósito:
92.76%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
68
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
1.59
Transacciones Largas:
255 (47.84%)
Transacciones Cortas:
278 (52.16%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
2.67 USD
Pérdidas medias:
-9.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-132.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-132.14 USD (7)
Crecimiento al mes:
33.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.38 USD
Máxima:
197.51 USD (28.58%)
Reducción relativa:
De balance:
28.58% (197.51 USD)
De fondos:
16.49% (117.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 533
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 314
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 138K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.55 USD
Peor transacción: -65 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +167.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -132.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
2025.12.19 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 14:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 14:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
