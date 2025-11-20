- Incremento
Total de Trades:
533
Transacciones Rentables:
440 (82.55%)
Transacciones Irrentables:
93 (17.45%)
Mejor transacción:
24.55 USD
Peor transacción:
-65.34 USD
Beneficio Bruto:
1 175.50 USD (544 114 pips)
Pérdidas Brutas:
-861.96 USD (405 880 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (167.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
169.05 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
5.44%
Carga máxima del depósito:
92.76%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
68
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
1.59
Transacciones Largas:
255 (47.84%)
Transacciones Cortas:
278 (52.16%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
2.67 USD
Pérdidas medias:
-9.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-132.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-132.14 USD (7)
Crecimiento al mes:
33.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.38 USD
Máxima:
197.51 USD (28.58%)
Reducción relativa:
De balance:
28.58% (197.51 USD)
De fondos:
16.49% (117.61 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|533
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|138K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Mejor transacción: +24.55 USD
Peor transacción: -65 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +167.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -132.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
