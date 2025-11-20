СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HTG EA GOLD
Iwan

HTG EA GOLD

Iwan
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 62%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
531
Прибыльных трейдов:
438 (82.48%)
Убыточных трейдов:
93 (17.51%)
Лучший трейд:
24.55 USD
Худший трейд:
-65.34 USD
Общая прибыль:
1 173.08 USD (543 311 pips)
Общий убыток:
-861.96 USD (405 880 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (167.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.05 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
5.44%
Макс. загрузка депозита:
92.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
255 (48.02%)
Коротких трейдов:
276 (51.98%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
2.68 USD
Средний убыток:
-9.27 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-132.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.14 USD (7)
Прирост в месяц:
32.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.38 USD
Максимальная:
197.51 USD (28.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.58% (197.51 USD)
По эквити:
16.49% (117.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 531
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 311
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 137K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.55 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +167.88 USD
Макс. убыток в серии: -132.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
Нет отзывов
2025.12.19 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 14:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 14:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 10:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HTG EA GOLD
50 USD в месяц
62%
0
0
USD
811
USD
8
100%
531
82%
5%
1.36
0.59
USD
29%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.