Всего трейдов:
531
Прибыльных трейдов:
438 (82.48%)
Убыточных трейдов:
93 (17.51%)
Лучший трейд:
24.55 USD
Худший трейд:
-65.34 USD
Общая прибыль:
1 173.08 USD (543 311 pips)
Общий убыток:
-861.96 USD (405 880 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (167.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.05 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
5.44%
Макс. загрузка депозита:
92.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
255 (48.02%)
Коротких трейдов:
276 (51.98%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
2.68 USD
Средний убыток:
-9.27 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-132.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.14 USD (7)
Прирост в месяц:
32.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.38 USD
Максимальная:
197.51 USD (28.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.58% (197.51 USD)
По эквити:
16.49% (117.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|531
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|311
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|137K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
Нет отзывов
