Iwan

HTG EA GOLD

Iwan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
1.36 USD
Worst Trade:
-0.16 USD
Profitto lordo:
1.36 USD (682 pips)
Perdita lorda:
-0.16 USD (77 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.36 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
2.56%
Massimo carico di deposito:
8.16%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
7.50
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.50
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
-0.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.16 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.16 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.36% (1.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 605
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.36 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.36 USD
Massima perdita consecutiva: -0.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA HTG Gold strategy aggressive-measured, controlled risk, maximum profit
Non ci sono recensioni
2025.11.20 10:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 10:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 10:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 07:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 07:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.