Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
1.36 USD
Worst Trade:
-0.16 USD
Profitto lordo:
1.36 USD (682 pips)
Perdita lorda:
-0.16 USD (77 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.36 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
2.56%
Massimo carico di deposito:
8.16%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
7.50
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.50
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
-0.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.16 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.16 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.36% (1.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|605
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
