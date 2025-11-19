- 成长
交易:
40
盈利交易:
17 (42.50%)
亏损交易:
23 (57.50%)
最好交易:
15.64 EUR
最差交易:
-13.16 EUR
毛利:
124.07 EUR (692 914 pips)
毛利亏损:
-195.19 EUR (1 776 988 pips)
最大连续赢利:
3 (27.18 EUR)
最大连续盈利:
27.18 EUR (3)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
27.61%
最大入金加载:
21.07%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.72
长期交易:
20 (50.00%)
短期交易:
20 (50.00%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-1.78 EUR
平均利润:
7.30 EUR
平均损失:
-8.49 EUR
最大连续失误:
6 (-53.60 EUR)
最大连续亏损:
-53.60 EUR (6)
每月增长:
-71.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
72.10 EUR
最大值:
99.35 EUR (78.07%)
相对跌幅:
结余:
78.07% (99.35 EUR)
净值:
31.81% (17.77 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|31
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-107
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-1.1M
|XAUUSD
|2.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.64 EUR
最差交易: -13 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +27.18 EUR
最大连续亏损: -53.60 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
This trading signal uses an aggressive setup with an estimated risk of approximately 10% of account equity per trading cycle. All trades are executed fully automatically by my custom Expert Advisor, available here:
https://www.mql5.com/en/market/product/155821
The strategy is optimized for dynamic market conditions and uses a combination of technical filters to identify high-probability entry zones.
This signal is intended for users who understand and accept increased equity volatility in exchange for potentially higher performance.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-71%
0
0
USD
USD
29
EUR
EUR
6
100%
40
42%
28%
0.63
-1.78
EUR
EUR
78%
1:500