Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This trading signal uses an aggressive setup with an estimated risk of approximately 10% of account equity per trading cycle. All trades are executed fully automatically by my custom Expert Advisor, available here:
https://www.mql5.com/en/market/product/155821
The strategy is optimized for dynamic market conditions and uses a combination of technical filters to identify high-probability entry zones.
This signal is intended for users who understand and accept increased equity volatility in exchange for potentially higher performance.