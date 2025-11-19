СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BTC Gold Highest BreakOut
Michal Kudela

BTC Gold Highest BreakOut

Michal Kudela
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -58%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
15 (41.66%)
Убыточных трейдов:
21 (58.33%)
Лучший трейд:
15.64 EUR
Худший трейд:
-13.16 EUR
Общая прибыль:
121.09 EUR (657 714 pips)
Общий убыток:
-178.98 EUR (1 590 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (27.18 EUR)
Макс. прибыль в серии:
27.18 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
24.35%
Макс. загрузка депозита:
21.07%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
18 (50.00%)
Коротких трейдов:
18 (50.00%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-1.61 EUR
Средняя прибыль:
8.07 EUR
Средний убыток:
-8.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-53.60 EUR)
Макс. убыток в серии:
-53.60 EUR (6)
Прирост в месяц:
-58.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.10 EUR
Максимальная:
99.35 EUR (78.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.07% (99.35 EUR)
По эквити:
31.81% (17.77 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 27
XAUUSD 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -92
XAUUSD 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -936K
XAUUSD 2.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.64 EUR
Худший трейд: -13 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +27.18 EUR
Макс. убыток в серии: -53.60 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 69
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
еще 98...
This trading signal uses an aggressive setup with an estimated risk of approximately 10% of account equity per trading cycle. All trades are executed fully automatically by my custom Expert Advisor, available here:
https://www.mql5.com/en/market/product/155821

The strategy is optimized for dynamic market conditions and uses a combination of technical filters to identify high-probability entry zones.
This signal is intended for users who understand and accept increased equity volatility in exchange for potentially higher performance.


Нет отзывов
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 02:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 02:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
Share of trading days is too low
2025.11.20 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 20:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 20:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 20:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 20:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 20:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
