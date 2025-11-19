- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This trading signal uses an aggressive setup with an estimated risk of approximately 10% of account equity per trading cycle. All trades are executed fully automatically by my custom Expert Advisor, available here:
https://www.mql5.com/en/market/product/155821
The strategy is optimized for dynamic market conditions and uses a combination of technical filters to identify high-probability entry zones.
This signal is intended for users who understand and accept increased equity volatility in exchange for potentially higher performance.