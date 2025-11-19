シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BTC Gold Highest BreakOut
Michal Kudela

BTC Gold Highest BreakOut

Michal Kudela
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -78%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
17 (41.46%)
損失トレード:
24 (58.54%)
ベストトレード:
15.64 EUR
最悪のトレード:
-13.16 EUR
総利益:
124.07 EUR (692 914 pips)
総損失:
-202.50 EUR (1 863 038 pips)
最大連続の勝ち:
3 (27.18 EUR)
最大連続利益:
27.18 EUR (3)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
27.61%
最大入金額:
21.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.74
長いトレード:
20 (48.78%)
短いトレード:
21 (51.22%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-1.91 EUR
平均利益:
7.30 EUR
平均損失:
-8.44 EUR
最大連続の負け:
6 (-53.60 EUR)
最大連続損失:
-53.60 EUR (6)
月間成長:
-78.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
78.43 EUR
最大の:
105.68 EUR (83.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.05% (105.68 EUR)
エクイティによる:
31.81% (17.77 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 32
XAUUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -115
XAUUSD 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -1.2M
XAUUSD 2.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.64 EUR
最悪のトレード: -13 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +27.18 EUR
最大連続損失: -53.60 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

This trading signal uses an aggressive setup with an estimated risk of approximately 10% of account equity per trading cycle. All trades are executed fully automatically by my custom Expert Advisor, available here:
https://www.mql5.com/en/market/product/155821

The strategy is optimized for dynamic market conditions and uses a combination of technical filters to identify high-probability entry zones.
This signal is intended for users who understand and accept increased equity volatility in exchange for potentially higher performance.


レビューなし
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 02:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 02:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
Share of trading days is too low
2025.11.20 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 20:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 20:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 20:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 20:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 20:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
