- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
17 (41.46%)
損失トレード:
24 (58.54%)
ベストトレード:
15.64 EUR
最悪のトレード:
-13.16 EUR
総利益:
124.07 EUR (692 914 pips)
総損失:
-202.50 EUR (1 863 038 pips)
最大連続の勝ち:
3 (27.18 EUR)
最大連続利益:
27.18 EUR (3)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
27.61%
最大入金額:
21.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.74
長いトレード:
20 (48.78%)
短いトレード:
21 (51.22%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-1.91 EUR
平均利益:
7.30 EUR
平均損失:
-8.44 EUR
最大連続の負け:
6 (-53.60 EUR)
最大連続損失:
-53.60 EUR (6)
月間成長:
-78.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
78.43 EUR
最大の:
105.68 EUR (83.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.05% (105.68 EUR)
エクイティによる:
31.81% (17.77 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|32
|XAUUSD
|9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-115
|XAUUSD
|26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-1.2M
|XAUUSD
|2.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.64 EUR
最悪のトレード: -13 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +27.18 EUR
最大連続損失: -53.60 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
Earnex-Trade
|0.00 × 71
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
FXPIG-Server
|1.87 × 47
98 より多く...
This trading signal uses an aggressive setup with an estimated risk of approximately 10% of account equity per trading cycle. All trades are executed fully automatically by my custom Expert Advisor, available here:
https://www.mql5.com/en/market/product/155821
The strategy is optimized for dynamic market conditions and uses a combination of technical filters to identify high-probability entry zones.
This signal is intended for users who understand and accept increased equity volatility in exchange for potentially higher performance.
レビューなし
