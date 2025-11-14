信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Santa Trader e Gb Btc Loop e Cons Venda
Joel Farinacio

Santa Trader e Gb Btc Loop e Cons Venda

Joel Farinacio
0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 18%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
78
盈利交易:
30 (38.46%)
亏损交易:
48 (61.54%)
最好交易:
195.00 BRL
最差交易:
-117.00 BRL
毛利:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
毛利亏损:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
最大连续赢利:
5 (309.60 BRL)
最大连续盈利:
374.80 BRL (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
9.97%
最大入金加载:
6.15%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.75
长期交易:
30 (38.46%)
短期交易:
48 (61.54%)
利润因子:
1.15
预期回报:
3.44 BRL
平均利润:
67.23 BRL
平均损失:
-36.43 BRL
最大连续失误:
10 (-351.20 BRL)
最大连续亏损:
-351.20 BRL (10)
每月增长:
-9.00%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
156.80 BRL
最大值:
359.80 BRL (18.39%)
相对跌幅:
结余:
21.45% (352.80 BRL)
净值:
3.49% (64.40 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BITX25 29
BITV25 22
BITZ25 20
WINV25 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BITX25 103
BITV25 -23
BITZ25 -37
WINV25 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BITX25 2.3M
BITV25 -516K
BITZ25 -828K
WINV25 210
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +195.00 BRL
最差交易: -117 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +309.60 BRL
最大连续亏损: -351.20 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
没有评论
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
