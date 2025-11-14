- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
30 (38.46%)
亏损交易:
48 (61.54%)
最好交易:
195.00 BRL
最差交易:
-117.00 BRL
毛利:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
毛利亏损:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
最大连续赢利:
5 (309.60 BRL)
最大连续盈利:
374.80 BRL (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
9.97%
最大入金加载:
6.15%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.75
长期交易:
30 (38.46%)
短期交易:
48 (61.54%)
利润因子:
1.15
预期回报:
3.44 BRL
平均利润:
67.23 BRL
平均损失:
-36.43 BRL
最大连续失误:
10 (-351.20 BRL)
最大连续亏损:
-351.20 BRL (10)
每月增长:
-9.00%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
156.80 BRL
最大值:
359.80 BRL (18.39%)
相对跌幅:
结余:
21.45% (352.80 BRL)
净值:
3.49% (64.40 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BITX25
|29
|BITV25
|22
|BITZ25
|20
|WINV25
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BITX25
|103
|BITV25
|-23
|BITZ25
|-37
|WINV25
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BITX25
|2.3M
|BITV25
|-516K
|BITZ25
|-828K
|WINV25
|210
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +195.00 BRL
最差交易: -117 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +309.60 BRL
最大连续亏损: -351.20 BRL
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
没有评论
