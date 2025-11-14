СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Santa Trader e Gb Btc Loop e Cons Venda
Joel Farinacio

Santa Trader e Gb Btc Loop e Cons Venda

Joel Farinacio
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
30 (38.46%)
Убыточных трейдов:
48 (61.54%)
Лучший трейд:
195.00 BRL
Худший трейд:
-117.00 BRL
Общая прибыль:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
Общий убыток:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (309.60 BRL)
Макс. прибыль в серии:
374.80 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
9.97%
Макс. загрузка депозита:
6.15%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
30 (38.46%)
Коротких трейдов:
48 (61.54%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
3.44 BRL
Средняя прибыль:
67.23 BRL
Средний убыток:
-36.43 BRL
Макс. серия проигрышей:
10 (-351.20 BRL)
Макс. убыток в серии:
-351.20 BRL (10)
Прирост в месяц:
-9.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
156.80 BRL
Максимальная:
359.80 BRL (18.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.45% (352.80 BRL)
По эквити:
3.49% (64.40 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BITX25 29
BITV25 22
BITZ25 20
WINV25 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BITX25 103
BITV25 -23
BITZ25 -37
WINV25 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BITX25 2.3M
BITV25 -516K
BITZ25 -828K
WINV25 210
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +195.00 BRL
Худший трейд: -117 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +309.60 BRL
Макс. убыток в серии: -351.20 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
Нет отзывов
2025.11.17 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
