Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
30 (38.46%)
Убыточных трейдов:
48 (61.54%)
Лучший трейд:
195.00 BRL
Худший трейд:
-117.00 BRL
Общая прибыль:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
Общий убыток:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (309.60 BRL)
Макс. прибыль в серии:
374.80 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
9.97%
Макс. загрузка депозита:
6.15%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
30 (38.46%)
Коротких трейдов:
48 (61.54%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
3.44 BRL
Средняя прибыль:
67.23 BRL
Средний убыток:
-36.43 BRL
Макс. серия проигрышей:
10 (-351.20 BRL)
Макс. убыток в серии:
-351.20 BRL (10)
Прирост в месяц:
-9.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
156.80 BRL
Максимальная:
359.80 BRL (18.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.45% (352.80 BRL)
По эквити:
3.49% (64.40 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BITX25
|29
|BITV25
|22
|BITZ25
|20
|WINV25
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BITX25
|103
|BITV25
|-23
|BITZ25
|-37
|WINV25
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BITX25
|2.3M
|BITV25
|-516K
|BITZ25
|-828K
|WINV25
|210
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +195.00 BRL
Худший трейд: -117 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +309.60 BRL
Макс. убыток в серии: -351.20 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
