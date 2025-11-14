- 成長
トレード:
78
利益トレード:
30 (38.46%)
損失トレード:
48 (61.54%)
ベストトレード:
195.00 BRL
最悪のトレード:
-117.00 BRL
総利益:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
総損失:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
最大連続の勝ち:
5 (309.60 BRL)
最大連続利益:
374.80 BRL (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
9.97%
最大入金額:
6.15%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.75
長いトレード:
30 (38.46%)
短いトレード:
48 (61.54%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
3.44 BRL
平均利益:
67.23 BRL
平均損失:
-36.43 BRL
最大連続の負け:
10 (-351.20 BRL)
最大連続損失:
-351.20 BRL (10)
月間成長:
-9.00%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
156.80 BRL
最大の:
359.80 BRL (18.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.45% (352.80 BRL)
エクイティによる:
3.49% (64.40 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BITX25
|29
|BITV25
|22
|BITZ25
|20
|WINV25
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BITX25
|103
|BITV25
|-23
|BITZ25
|-37
|WINV25
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BITX25
|2.3M
|BITV25
|-516K
|BITZ25
|-828K
|WINV25
|210
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +195.00 BRL
最悪のトレード: -117 BRL
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +309.60 BRL
最大連続損失: -351.20 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
