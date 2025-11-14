SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Santa Trader e Gb Btc Loop e Cons Venda
Joel Farinacio

Santa Trader e Gb Btc Loop e Cons Venda

Joel Farinacio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
78
Gewinntrades:
30 (38.46%)
Verlusttrades:
48 (61.54%)
Bester Trade:
195.00 BRL
Schlechtester Trade:
-117.00 BRL
Bruttoprofit:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
Bruttoverlust:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (309.60 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
374.80 BRL (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
9.97%
Max deposit load:
6.15%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.75
Long-Positionen:
30 (38.46%)
Short-Positionen:
48 (61.54%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
3.44 BRL
Durchschnittlicher Profit:
67.23 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-36.43 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-351.20 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-351.20 BRL (10)
Wachstum pro Monat :
-9.00%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
156.80 BRL
Maximaler:
359.80 BRL (18.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.45% (352.80 BRL)
Kapital:
3.49% (64.40 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BITX25 29
BITV25 22
BITZ25 20
WINV25 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BITX25 103
BITV25 -23
BITZ25 -37
WINV25 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BITX25 2.3M
BITV25 -516K
BITZ25 -828K
WINV25 210
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +195.00 BRL
Schlechtester Trade: -117 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +309.60 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -351.20 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.