- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
78
Gewinntrades:
30 (38.46%)
Verlusttrades:
48 (61.54%)
Bester Trade:
195.00 BRL
Schlechtester Trade:
-117.00 BRL
Bruttoprofit:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
Bruttoverlust:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (309.60 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
374.80 BRL (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
9.97%
Max deposit load:
6.15%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.75
Long-Positionen:
30 (38.46%)
Short-Positionen:
48 (61.54%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
3.44 BRL
Durchschnittlicher Profit:
67.23 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-36.43 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-351.20 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-351.20 BRL (10)
Wachstum pro Monat :
-9.00%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
156.80 BRL
Maximaler:
359.80 BRL (18.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.45% (352.80 BRL)
Kapital:
3.49% (64.40 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BITX25
|29
|BITV25
|22
|BITZ25
|20
|WINV25
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BITX25
|103
|BITV25
|-23
|BITZ25
|-37
|WINV25
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BITX25
|2.3M
|BITV25
|-516K
|BITZ25
|-828K
|WINV25
|210
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +195.00 BRL
Schlechtester Trade: -117 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +309.60 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -351.20 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
USD
1.7K
BRL
BRL
15
100%
78
38%
10%
1.15
3.44
BRL
BRL
21%
1:1