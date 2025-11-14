- Crescimento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
30 (38.46%)
Negociações com perda:
48 (61.54%)
Melhor negociação:
195.00 BRL
Pior negociação:
-117.00 BRL
Lucro bruto:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
Perda bruta:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (309.60 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
374.80 BRL (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
9.97%
Depósito máximo carregado:
6.15%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
30 (38.46%)
Negociações curtas:
48 (61.54%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
3.44 BRL
Lucro médio:
67.23 BRL
Perda média:
-36.43 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-351.20 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-351.20 BRL (10)
Crescimento mensal:
-9.00%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
156.80 BRL
Máximo:
359.80 BRL (18.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.45% (352.80 BRL)
Pelo Capital Líquido:
3.49% (64.40 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BITX25
|29
|BITV25
|22
|BITZ25
|20
|WINV25
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BITX25
|103
|BITV25
|-23
|BITZ25
|-37
|WINV25
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BITX25
|2.3M
|BITV25
|-516K
|BITZ25
|-828K
|WINV25
|210
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +195.00 BRL
Pior negociação: -117 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +309.60 BRL
Máxima perda consecutiva: -351.20 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
Sem comentários
