Joel Farinacio

Santa Trader e Gb Btc Loop e Cons Venda

Joel Farinacio
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 18%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
30 (38.46%)
Negociações com perda:
48 (61.54%)
Melhor negociação:
195.00 BRL
Pior negociação:
-117.00 BRL
Lucro bruto:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
Perda bruta:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (309.60 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
374.80 BRL (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
9.97%
Depósito máximo carregado:
6.15%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
30 (38.46%)
Negociações curtas:
48 (61.54%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
3.44 BRL
Lucro médio:
67.23 BRL
Perda média:
-36.43 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-351.20 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-351.20 BRL (10)
Crescimento mensal:
-9.00%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
156.80 BRL
Máximo:
359.80 BRL (18.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.45% (352.80 BRL)
Pelo Capital Líquido:
3.49% (64.40 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BITX25 29
BITV25 22
BITZ25 20
WINV25 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BITX25 103
BITV25 -23
BITZ25 -37
WINV25 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BITX25 2.3M
BITV25 -516K
BITZ25 -828K
WINV25 210
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +195.00 BRL
Pior negociação: -117 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +309.60 BRL
Máxima perda consecutiva: -351.20 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
