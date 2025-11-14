- Croissance
Trades:
37
Bénéfice trades:
18 (48.64%)
Perte trades:
19 (51.35%)
Meilleure transaction:
195.00 BRL
Pire transaction:
-117.00 BRL
Bénéfice brut:
1 263.80 BRL (10 269 185 pips)
Perte brute:
-722.20 BRL (5 272 975 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (270.20 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
374.80 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
17 (45.95%)
Courts trades:
20 (54.05%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
14.64 BRL
Bénéfice moyen:
70.21 BRL
Perte moyenne:
-38.01 BRL
Pertes consécutives maximales:
5 (-83.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-198.80 BRL (4)
Croissance mensuelle:
47.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
156.80 BRL
Maximal:
352.80 BRL (21.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BITV25
|22
|BITX25
|10
|WINV25
|5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BITV25
|-23
|BITX25
|243
|WINV25
|19
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BITV25
|-516K
|BITX25
|5.5M
|WINV25
|210
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
