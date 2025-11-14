SignauxSections
Joel Farinacio

Santa Trader Goldenbot Bit Lp Cp e Vd

Joel Farinacio
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
0%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
18 (48.64%)
Perte trades:
19 (51.35%)
Meilleure transaction:
195.00 BRL
Pire transaction:
-117.00 BRL
Bénéfice brut:
1 263.80 BRL (10 269 185 pips)
Perte brute:
-722.20 BRL (5 272 975 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (270.20 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
374.80 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
17 (45.95%)
Courts trades:
20 (54.05%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
14.64 BRL
Bénéfice moyen:
70.21 BRL
Perte moyenne:
-38.01 BRL
Pertes consécutives maximales:
5 (-83.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-198.80 BRL (4)
Croissance mensuelle:
47.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
156.80 BRL
Maximal:
352.80 BRL (21.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BITV25 22
BITX25 10
WINV25 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BITV25 -23
BITX25 243
WINV25 19
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BITV25 -516K
BITX25 5.5M
WINV25 210
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
Aucun avis
