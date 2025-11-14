SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Santa Trader Goldenbot Bit Lp Cp e Vd
Joel Farinacio

Santa Trader Goldenbot Bit Lp Cp e Vd

Joel Farinacio
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
0%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
18 (48.64%)
Loss Trade:
19 (51.35%)
Best Trade:
195.00 BRL
Worst Trade:
-117.00 BRL
Profitto lordo:
1 263.80 BRL (10 269 185 pips)
Perdita lorda:
-722.20 BRL (5 272 975 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (270.20 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
374.80 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
17 (45.95%)
Short Trade:
20 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
14.64 BRL
Profitto medio:
70.21 BRL
Perdita media:
-38.01 BRL
Massime perdite consecutive:
5 (-83.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-198.80 BRL (4)
Crescita mensile:
47.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.80 BRL
Massimale:
352.80 BRL (21.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BITV25 22
BITX25 10
WINV25 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BITV25 -23
BITX25 243
WINV25 19
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BITV25 -516K
BITX25 5.5M
WINV25 210
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +195.00 BRL
Worst Trade: -117 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +270.20 BRL
Massima perdita consecutiva: -83.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
Non ci sono recensioni
