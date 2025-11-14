- Crescita
Trade:
37
Profit Trade:
18 (48.64%)
Loss Trade:
19 (51.35%)
Best Trade:
195.00 BRL
Worst Trade:
-117.00 BRL
Profitto lordo:
1 263.80 BRL (10 269 185 pips)
Perdita lorda:
-722.20 BRL (5 272 975 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (270.20 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
374.80 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
17 (45.95%)
Short Trade:
20 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
14.64 BRL
Profitto medio:
70.21 BRL
Perdita media:
-38.01 BRL
Massime perdite consecutive:
5 (-83.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-198.80 BRL (4)
Crescita mensile:
47.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.80 BRL
Massimale:
352.80 BRL (21.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BITV25
|22
|BITX25
|10
|WINV25
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BITV25
|-23
|BITX25
|243
|WINV25
|19
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BITV25
|-516K
|BITX25
|5.5M
|WINV25
|210
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Best Trade: +195.00 BRL
Worst Trade: -117 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +270.20 BRL
Massima perdita consecutiva: -83.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
