SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Santa Trader Goldenbot Bit Lp Cp e Vd
Joel Farinacio

Santa Trader Goldenbot Bit Lp Cp e Vd

Joel Farinacio
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
0%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
18 (48.64%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (51.35%)
En iyi işlem:
195.00 BRL
En kötü işlem:
-117.00 BRL
Brüt kâr:
1 263.80 BRL (10 269 185 pips)
Brüt zarar:
-722.20 BRL (5 272 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (270.20 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
374.80 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
17 (45.95%)
Satış işlemleri:
20 (54.05%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
14.64 BRL
Ortalama kâr:
70.21 BRL
Ortalama zarar:
-38.01 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-83.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-198.80 BRL (4)
Aylık büyüme:
47.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.80 BRL
Maksimum:
352.80 BRL (21.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BITV25 22
BITX25 10
WINV25 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BITV25 -23
BITX25 243
WINV25 19
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BITV25 -516K
BITX25 5.5M
WINV25 210
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +195.00 BRL
En kötü işlem: -117 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +270.20 BRL
Maksimum ardışık zarar: -83.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol