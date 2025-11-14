- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
18 (48.64%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (51.35%)
En iyi işlem:
195.00 BRL
En kötü işlem:
-117.00 BRL
Brüt kâr:
1 263.80 BRL (10 269 185 pips)
Brüt zarar:
-722.20 BRL (5 272 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (270.20 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
374.80 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
17 (45.95%)
Satış işlemleri:
20 (54.05%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
14.64 BRL
Ortalama kâr:
70.21 BRL
Ortalama zarar:
-38.01 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-83.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-198.80 BRL (4)
Aylık büyüme:
47.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.80 BRL
Maksimum:
352.80 BRL (21.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BITV25
|22
|BITX25
|10
|WINV25
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BITV25
|-23
|BITX25
|243
|WINV25
|19
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BITV25
|-516K
|BITX25
|5.5M
|WINV25
|210
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +195.00 BRL
En kötü işlem: -117 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +270.20 BRL
Maksimum ardışık zarar: -83.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
İnceleme yok