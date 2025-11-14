- Incremento
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
30 (38.46%)
Transacciones Irrentables:
48 (61.54%)
Mejor transacción:
195.00 BRL
Peor transacción:
-117.00 BRL
Beneficio Bruto:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (309.60 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
374.80 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
9.97%
Carga máxima del depósito:
6.15%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.75
Transacciones Largas:
30 (38.46%)
Transacciones Cortas:
48 (61.54%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
3.44 BRL
Beneficio medio:
67.23 BRL
Pérdidas medias:
-36.43 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-351.20 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-351.20 BRL (10)
Crecimiento al mes:
-9.00%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
156.80 BRL
Máxima:
359.80 BRL (18.39%)
Reducción relativa:
De balance:
21.45% (352.80 BRL)
De fondos:
3.49% (64.40 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BITX25
|29
|BITV25
|22
|BITZ25
|20
|WINV25
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BITX25
|103
|BITV25
|-23
|BITZ25
|-37
|WINV25
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BITX25
|2.3M
|BITV25
|-516K
|BITZ25
|-828K
|WINV25
|210
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +195.00 BRL
Peor transacción: -117 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +309.60 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -351.20 BRL
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
