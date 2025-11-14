SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Santa Trader e Gb Btc Loop e Cons Venda
Joel Farinacio

Santa Trader e Gb Btc Loop e Cons Venda

Joel Farinacio
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 18%
XPMT5-PRD
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
30 (38.46%)
Transacciones Irrentables:
48 (61.54%)
Mejor transacción:
195.00 BRL
Peor transacción:
-117.00 BRL
Beneficio Bruto:
2 017.00 BRL (66 025 185 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 748.80 BRL (15 538 975 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (309.60 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
374.80 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
9.97%
Carga máxima del depósito:
6.15%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.75
Transacciones Largas:
30 (38.46%)
Transacciones Cortas:
48 (61.54%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
3.44 BRL
Beneficio medio:
67.23 BRL
Pérdidas medias:
-36.43 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-351.20 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-351.20 BRL (10)
Crecimiento al mes:
-9.00%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
156.80 BRL
Máxima:
359.80 BRL (18.39%)
Reducción relativa:
De balance:
21.45% (352.80 BRL)
De fondos:
3.49% (64.40 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BITX25 29
BITV25 22
BITZ25 20
WINV25 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BITX25 103
BITV25 -23
BITZ25 -37
WINV25 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BITX25 2.3M
BITV25 -516K
BITZ25 -828K
WINV25 210
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +195.00 BRL
Peor transacción: -117 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +309.60 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -351.20 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader
No hay comentarios
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 08:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Santa Trader e Gb Btc Loop e Cons Venda
30 USD al mes
18%
0
0
USD
1.7K
BRL
15
100%
78
38%
10%
1.15
3.44
BRL
21%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.