- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
190
盈利交易:
160 (84.21%)
亏损交易:
30 (15.79%)
最好交易:
102.49 USD
最差交易:
-129.48 USD
毛利:
2 823.33 USD (29 243 pips)
毛利亏损:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
最大连续赢利:
25 (502.01 USD)
最大连续盈利:
502.01 USD (25)
夏普比率:
0.18
交易活动:
1.29%
最大入金加载:
7.68%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.99
长期交易:
138 (72.63%)
短期交易:
52 (27.37%)
利润因子:
1.52
预期回报:
5.09 USD
平均利润:
17.65 USD
平均损失:
-61.89 USD
最大连续失误:
2 (-238.13 USD)
最大连续亏损:
-238.13 USD (2)
每月增长:
13.74%
年度预测:
166.69%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
486.30 USD (23.52%)
相对跌幅:
结余:
23.52% (486.30 USD)
净值:
5.61% (101.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|113
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|639
|XAUUSD
|328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|6.5K
|XAUUSD
|9.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +102.49 USD
最差交易: -129 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +502.01 USD
最大连续亏损: -238.13 USD
Xauusd Now
