SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Daniel Ex Thor
Daniel Moreira Rolim De Morais

Daniel Ex Thor

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
40 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 97%
FPMarketsSC-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
190
Gewinntrades:
160 (84.21%)
Verlusttrades:
30 (15.79%)
Bester Trade:
102.49 USD
Schlechtester Trade:
-129.48 USD
Bruttoprofit:
2 823.33 USD (29 243 pips)
Bruttoverlust:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (502.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
502.01 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
1.29%
Max deposit load:
7.68%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
1.99
Long-Positionen:
138 (72.63%)
Short-Positionen:
52 (27.37%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
5.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-238.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-238.13 USD (2)
Wachstum pro Monat :
13.74%
Jahresprognose:
166.69%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
486.30 USD (23.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.52% (486.30 USD)
Kapital:
5.61% (101.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 113
XAUUSD 77
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 639
XAUUSD 328
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 6.5K
XAUUSD 9.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +102.49 USD
Schlechtester Trade: -129 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +502.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -238.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
12.15 × 33
Exness-MT5Real31
15.47 × 30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Xauusd Now
Keine Bewertungen
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.05% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Daniel Ex Thor
30 USD pro Monat
97%
0
0
USD
1.8K
USD
40
99%
190
84%
1%
1.52
5.09
USD
24%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.