Trades insgesamt:
190
Gewinntrades:
160 (84.21%)
Verlusttrades:
30 (15.79%)
Bester Trade:
102.49 USD
Schlechtester Trade:
-129.48 USD
Bruttoprofit:
2 823.33 USD (29 243 pips)
Bruttoverlust:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (502.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
502.01 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
1.29%
Max deposit load:
7.68%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
1.99
Long-Positionen:
138 (72.63%)
Short-Positionen:
52 (27.37%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
5.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-238.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-238.13 USD (2)
Wachstum pro Monat :
13.74%
Jahresprognose:
166.69%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
486.30 USD (23.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.52% (486.30 USD)
Kapital:
5.61% (101.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|113
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|639
|XAUUSD
|328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|6.5K
|XAUUSD
|9.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Bester Trade: +102.49 USD
Schlechtester Trade: -129 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +502.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -238.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|12.15 × 33
|
Exness-MT5Real31
|15.47 × 30
Xauusd Now
Keine Bewertungen
