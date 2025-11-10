- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
100 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (13.79%)
En iyi işlem:
102.49 USD
En kötü işlem:
-129.48 USD
Brüt kâr:
2 449.07 USD (18 937 pips)
Brüt zarar:
-1 794.77 USD (11 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (502.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
502.01 USD (25)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
64 (55.17%)
Satış işlemleri:
52 (44.83%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
5.64 USD
Ortalama kâr:
24.49 USD
Ortalama zarar:
-112.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-238.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-238.13 USD (2)
Aylık büyüme:
-4.35%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
486.30 USD (23.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|113
|XAUUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|639
|XAUUSD
|16
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|6.5K
|XAUUSD
|525
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +102.49 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +502.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -238.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Xauusd Now
