Daniel Moreira Rolim De Morais

Daniel Ex Thor

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 97%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
160 (84.21%)
Убыточных трейдов:
30 (15.79%)
Лучший трейд:
102.49 USD
Худший трейд:
-129.48 USD
Общая прибыль:
2 823.33 USD (29 243 pips)
Общий убыток:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (502.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
502.01 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
1.29%
Макс. загрузка депозита:
7.68%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
138 (72.63%)
Коротких трейдов:
52 (27.37%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
5.09 USD
Средняя прибыль:
17.65 USD
Средний убыток:
-61.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-238.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-238.13 USD (2)
Прирост в месяц:
13.74%
Годовой прогноз:
166.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
486.30 USD (23.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.52% (486.30 USD)
По эквити:
5.61% (101.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 113
XAUUSD 77
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 639
XAUUSD 328
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 6.5K
XAUUSD 9.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +102.49 USD
Худший трейд: -129 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +502.01 USD
Макс. убыток в серии: -238.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
12.15 × 33
Exness-MT5Real31
15.47 × 30
Xauusd Now
Нет отзывов
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.05% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
