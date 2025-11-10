- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
160 (84.21%)
Убыточных трейдов:
30 (15.79%)
Лучший трейд:
102.49 USD
Худший трейд:
-129.48 USD
Общая прибыль:
2 823.33 USD (29 243 pips)
Общий убыток:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (502.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
502.01 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
1.29%
Макс. загрузка депозита:
7.68%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
138 (72.63%)
Коротких трейдов:
52 (27.37%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
5.09 USD
Средняя прибыль:
17.65 USD
Средний убыток:
-61.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-238.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-238.13 USD (2)
Прирост в месяц:
13.74%
Годовой прогноз:
166.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
486.30 USD (23.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.52% (486.30 USD)
По эквити:
5.61% (101.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|113
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|639
|XAUUSD
|328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|6.5K
|XAUUSD
|9.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +102.49 USD
Худший трейд: -129 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +502.01 USD
Макс. убыток в серии: -238.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|12.15 × 33
|
Exness-MT5Real31
|15.47 × 30
Xauusd Now
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
97%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
40
99%
190
84%
1%
1.52
5.09
USD
USD
24%
1:500