트레이드:
190
이익 거래:
160 (84.21%)
손실 거래:
30 (15.79%)
최고의 거래:
102.49 USD
최악의 거래:
-129.48 USD
총 수익:
2 823.33 USD (29 243 pips)
총 손실:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
연속 최대 이익:
25 (502.01 USD)
연속 최대 이익:
502.01 USD (25)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
1.29%
최대 입금량:
7.68%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.99
롱(주식매수):
138 (72.63%)
숏(주식차입매도):
52 (27.37%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
5.09 USD
평균 이익:
17.65 USD
평균 손실:
-61.89 USD
연속 최대 손실:
2 (-238.13 USD)
연속 최대 손실:
-238.13 USD (2)
월별 성장률:
3.36%
연간 예측:
40.81%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
486.30 USD (23.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.52% (486.30 USD)
자본금별:
5.61% (101.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|113
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|639
|XAUUSD
|328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|6.5K
|XAUUSD
|9.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Xauusd Now
리뷰 없음
