시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Daniel Ex Thor
Daniel Moreira Rolim De Morais

Daniel Ex Thor

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 리뷰
안정성
40
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 97%
FPMarketsSC-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
190
이익 거래:
160 (84.21%)
손실 거래:
30 (15.79%)
최고의 거래:
102.49 USD
최악의 거래:
-129.48 USD
총 수익:
2 823.33 USD (29 243 pips)
총 손실:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
연속 최대 이익:
25 (502.01 USD)
연속 최대 이익:
502.01 USD (25)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
1.29%
최대 입금량:
7.68%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.99
롱(주식매수):
138 (72.63%)
숏(주식차입매도):
52 (27.37%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
5.09 USD
평균 이익:
17.65 USD
평균 손실:
-61.89 USD
연속 최대 손실:
2 (-238.13 USD)
연속 최대 손실:
-238.13 USD (2)
월별 성장률:
3.36%
연간 예측:
40.81%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
486.30 USD (23.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.52% (486.30 USD)
자본금별:
5.61% (101.66 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 113
XAUUSD 77
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 639
XAUUSD 328
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 6.5K
XAUUSD 9.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +102.49 USD
최악의 거래: -129 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +502.01 USD
연속 최대 손실: -238.13 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real6
0.00 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
GoMarkets-Live
8.08 × 12
ICMarketsSC-MT5-4
12.15 × 33
Exness-MT5Real31
15.47 × 30
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Xauusd Now
리뷰 없음
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.05% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Daniel Ex Thor
월별 30 USD
97%
0
0
USD
1.8K
USD
40
99%
190
84%
1%
1.52
5.09
USD
24%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.