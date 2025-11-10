- Crescita
Trade:
116
Profit Trade:
100 (86.20%)
Loss Trade:
16 (13.79%)
Best Trade:
102.49 USD
Worst Trade:
-129.48 USD
Profitto lordo:
2 449.07 USD (18 937 pips)
Perdita lorda:
-1 794.77 USD (11 890 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (502.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
502.01 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
64 (55.17%)
Short Trade:
52 (44.83%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
5.64 USD
Profitto medio:
24.49 USD
Perdita media:
-112.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-238.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-238.13 USD (2)
Crescita mensile:
-4.35%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
486.30 USD (23.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|113
|XAUUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|639
|XAUUSD
|16
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|6.5K
|XAUUSD
|525
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +102.49 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +502.01 USD
Massima perdita consecutiva: -238.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|12.15 × 33
Xauusd Now
