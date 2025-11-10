SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Daniel Ex Thor
Daniel Moreira Rolim De Morais

Daniel Ex Thor

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
0%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
100 (86.20%)
Loss Trade:
16 (13.79%)
Best Trade:
102.49 USD
Worst Trade:
-129.48 USD
Profitto lordo:
2 449.07 USD (18 937 pips)
Perdita lorda:
-1 794.77 USD (11 890 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (502.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
502.01 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
64 (55.17%)
Short Trade:
52 (44.83%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
5.64 USD
Profitto medio:
24.49 USD
Perdita media:
-112.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-238.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-238.13 USD (2)
Crescita mensile:
-4.35%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
486.30 USD (23.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 113
XAUUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 639
XAUUSD 16
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 6.5K
XAUUSD 525
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.49 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +502.01 USD
Massima perdita consecutiva: -238.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
12.15 × 33
