- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
190
Negociações com lucro:
160 (84.21%)
Negociações com perda:
30 (15.79%)
Melhor negociação:
102.49 USD
Pior negociação:
-129.48 USD
Lucro bruto:
2 823.33 USD (29 243 pips)
Perda bruta:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (502.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
502.01 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
1.29%
Depósito máximo carregado:
7.68%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.99
Negociações longas:
138 (72.63%)
Negociações curtas:
52 (27.37%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
5.09 USD
Lucro médio:
17.65 USD
Perda média:
-61.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-238.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-238.13 USD (2)
Crescimento mensal:
13.74%
Previsão anual:
166.69%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
486.30 USD (23.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.52% (486.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.61% (101.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|113
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|639
|XAUUSD
|328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|6.5K
|XAUUSD
|9.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +102.49 USD
Pior negociação: -129 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +502.01 USD
Máxima perda consecutiva: -238.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|12.15 × 33
|
Exness-MT5Real31
|15.47 × 30
Xauusd Now
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
97%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
40
99%
190
84%
1%
1.52
5.09
USD
USD
24%
1:500