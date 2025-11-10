A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6 0.00 × 21 FPMarketsSC-Live 1.00 × 5 ICMarketsSC-MT5-4 12.15 × 33 Exness-MT5Real31 15.47 × 30