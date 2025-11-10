SinaisSeções
Daniel Moreira Rolim De Morais

Daniel Ex Thor

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 comentários
Confiabilidade
40 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 97%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
190
Negociações com lucro:
160 (84.21%)
Negociações com perda:
30 (15.79%)
Melhor negociação:
102.49 USD
Pior negociação:
-129.48 USD
Lucro bruto:
2 823.33 USD (29 243 pips)
Perda bruta:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (502.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
502.01 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
1.29%
Depósito máximo carregado:
7.68%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.99
Negociações longas:
138 (72.63%)
Negociações curtas:
52 (27.37%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
5.09 USD
Lucro médio:
17.65 USD
Perda média:
-61.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-238.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-238.13 USD (2)
Crescimento mensal:
13.74%
Previsão anual:
166.69%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
486.30 USD (23.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.52% (486.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.61% (101.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 113
XAUUSD 77
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 639
XAUUSD 328
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 6.5K
XAUUSD 9.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +102.49 USD
Pior negociação: -129 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +502.01 USD
Máxima perda consecutiva: -238.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
12.15 × 33
Exness-MT5Real31
15.47 × 30
Xauusd Now
Sem comentários
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.05% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
