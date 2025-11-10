- Incremento
Total de Trades:
190
Transacciones Rentables:
160 (84.21%)
Transacciones Irrentables:
30 (15.79%)
Mejor transacción:
102.49 USD
Peor transacción:
-129.48 USD
Beneficio Bruto:
2 823.33 USD (29 243 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (502.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
502.01 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
1.29%
Carga máxima del depósito:
7.68%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.99
Transacciones Largas:
138 (72.63%)
Transacciones Cortas:
52 (27.37%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
5.09 USD
Beneficio medio:
17.65 USD
Pérdidas medias:
-61.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-238.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-238.13 USD (2)
Crecimiento al mes:
13.74%
Pronóstico anual:
166.69%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
486.30 USD (23.52%)
Reducción relativa:
De balance:
23.52% (486.30 USD)
De fondos:
5.61% (101.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|113
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|639
|XAUUSD
|328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|6.5K
|XAUUSD
|9.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +102.49 USD
Peor transacción: -129 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +502.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -238.13 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|12.15 × 33
|
Exness-MT5Real31
|15.47 × 30
Xauusd Now
No hay comentarios
