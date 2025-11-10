SeñalesSecciones
Daniel Ex Thor
Daniel Moreira Rolim De Morais

Daniel Ex Thor

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 comentarios
Fiabilidad
40 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 97%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
190
Transacciones Rentables:
160 (84.21%)
Transacciones Irrentables:
30 (15.79%)
Mejor transacción:
102.49 USD
Peor transacción:
-129.48 USD
Beneficio Bruto:
2 823.33 USD (29 243 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (502.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
502.01 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
1.29%
Carga máxima del depósito:
7.68%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.99
Transacciones Largas:
138 (72.63%)
Transacciones Cortas:
52 (27.37%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
5.09 USD
Beneficio medio:
17.65 USD
Pérdidas medias:
-61.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-238.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-238.13 USD (2)
Crecimiento al mes:
13.74%
Pronóstico anual:
166.69%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
486.30 USD (23.52%)
Reducción relativa:
De balance:
23.52% (486.30 USD)
De fondos:
5.61% (101.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 113
XAUUSD 77
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 639
XAUUSD 328
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 6.5K
XAUUSD 9.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +102.49 USD
Peor transacción: -129 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +502.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -238.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
12.15 × 33
Exness-MT5Real31
15.47 × 30
Xauusd Now
No hay comentarios
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.05% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Daniel Ex Thor
30 USD al mes
97%
0
0
USD
1.8K
USD
40
99%
190
84%
1%
1.52
5.09
USD
24%
1:500
Copiar

