トレード:
190
利益トレード:
160 (84.21%)
損失トレード:
30 (15.79%)
ベストトレード:
102.49 USD
最悪のトレード:
-129.48 USD
総利益:
2 823.33 USD (29 243 pips)
総損失:
-1 856.57 USD (13 340 pips)
最大連続の勝ち:
25 (502.01 USD)
最大連続利益:
502.01 USD (25)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
1.29%
最大入金額:
7.68%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.99
長いトレード:
138 (72.63%)
短いトレード:
52 (27.37%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
5.09 USD
平均利益:
17.65 USD
平均損失:
-61.89 USD
最大連続の負け:
2 (-238.13 USD)
最大連続損失:
-238.13 USD (2)
月間成長:
13.74%
年間予想:
166.69%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
486.30 USD (23.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.52% (486.30 USD)
エクイティによる:
5.61% (101.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|113
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|639
|XAUUSD
|328
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|6.5K
|XAUUSD
|9.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- ドローダウン
ベストトレード: +102.49 USD
最悪のトレード: -129 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +502.01 USD
最大連続損失: -238.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|12.15 × 33
|
Exness-MT5Real31
|15.47 × 30
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
97%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
40
99%
190
84%
1%
1.52
5.09
USD
USD
24%
1:500