Bintang Susanto Wahyudi

KingMidas3833

Bintang Susanto Wahyudi
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 295%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
775
盈利交易:
655 (84.51%)
亏损交易:
120 (15.48%)
最好交易:
3 392.90 USD
最差交易:
-2 005.00 USD
毛利:
57 872.87 USD (222 393 pips)
毛利亏损:
-36 722.29 USD (180 221 pips)
最大连续赢利:
54 (1 490.64 USD)
最大连续盈利:
4 854.50 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
42.43%
最大入金加载:
3.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.32
长期交易:
478 (61.68%)
短期交易:
297 (38.32%)
利润因子:
1.58
预期回报:
27.29 USD
平均利润:
88.36 USD
平均损失:
-306.02 USD
最大连续失误:
6 (-221.60 USD)
最大连续亏损:
-3 973.50 USD (3)
每月增长:
29.05%
年度预测:
352.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 124.60 USD
最大值:
3 973.50 USD (38.53%)
相对跌幅:
结余:
34.92% (2 005.00 USD)
净值:
18.49% (4 242.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 762
GBPUSD 7
EURUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 21K
GBPUSD 50
EURUSD 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 41K
GBPUSD 638
EURUSD 409
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 392.90 USD
最差交易: -2 005 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 490.64 USD
最大连续亏损: -221.60 USD

没有评论
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
