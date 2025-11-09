- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
775
盈利交易:
655 (84.51%)
亏损交易:
120 (15.48%)
最好交易:
3 392.90 USD
最差交易:
-2 005.00 USD
毛利:
57 872.87 USD (222 393 pips)
毛利亏损:
-36 722.29 USD (180 221 pips)
最大连续赢利:
54 (1 490.64 USD)
最大连续盈利:
4 854.50 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
42.43%
最大入金加载:
3.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.32
长期交易:
478 (61.68%)
短期交易:
297 (38.32%)
利润因子:
1.58
预期回报:
27.29 USD
平均利润:
88.36 USD
平均损失:
-306.02 USD
最大连续失误:
6 (-221.60 USD)
最大连续亏损:
-3 973.50 USD (3)
每月增长:
29.05%
年度预测:
352.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 124.60 USD
最大值:
3 973.50 USD (38.53%)
相对跌幅:
结余:
34.92% (2 005.00 USD)
净值:
18.49% (4 242.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|762
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|21K
|GBPUSD
|50
|EURUSD
|29
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|41K
|GBPUSD
|638
|EURUSD
|409
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 392.90 USD
最差交易: -2 005 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 490.64 USD
最大连续亏损: -221.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
295%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
16
99%
775
84%
42%
1.57
27.29
USD
USD
35%
1:200