- 자본
- 축소
트레이드:
840
이익 거래:
717 (85.35%)
손실 거래:
123 (14.64%)
최고의 거래:
3 392.90 USD
최악의 거래:
-2 005.00 USD
총 수익:
60 421.82 USD (238 989 pips)
총 손실:
-37 337.42 USD (184 657 pips)
연속 최대 이익:
54 (1 490.64 USD)
연속 최대 이익:
4 854.50 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
38.77%
최대 입금량:
3.48%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.81
롱(주식매수):
517 (61.55%)
숏(주식차입매도):
323 (38.45%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
27.48 USD
평균 이익:
84.27 USD
평균 손실:
-303.56 USD
연속 최대 손실:
6 (-221.60 USD)
연속 최대 손실:
-3 973.50 USD (3)
월별 성장률:
24.56%
연간 예측:
298.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 124.60 USD
최대한의:
3 973.50 USD (38.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.92% (2 005.00 USD)
자본금별:
18.49% (4 242.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|827
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|23K
|GBPUSD
|50
|EURUSD
|29
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|53K
|GBPUSD
|638
|EURUSD
|409
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 392.90 USD
최악의 거래: -2 005 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 490.64 USD
연속 최대 손실: -221.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
327%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
18
99%
840
85%
39%
1.61
27.48
USD
USD
35%
1:200