Bintang Susanto Wahyudi

KingMidas3833

Bintang Susanto Wahyudi
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 327%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
840
이익 거래:
717 (85.35%)
손실 거래:
123 (14.64%)
최고의 거래:
3 392.90 USD
최악의 거래:
-2 005.00 USD
총 수익:
60 421.82 USD (238 989 pips)
총 손실:
-37 337.42 USD (184 657 pips)
연속 최대 이익:
54 (1 490.64 USD)
연속 최대 이익:
4 854.50 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
38.77%
최대 입금량:
3.48%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.81
롱(주식매수):
517 (61.55%)
숏(주식차입매도):
323 (38.45%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
27.48 USD
평균 이익:
84.27 USD
평균 손실:
-303.56 USD
연속 최대 손실:
6 (-221.60 USD)
연속 최대 손실:
-3 973.50 USD (3)
월별 성장률:
24.56%
연간 예측:
298.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 124.60 USD
최대한의:
3 973.50 USD (38.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.92% (2 005.00 USD)
자본금별:
18.49% (4 242.68 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 827
GBPUSD 7
EURUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 23K
GBPUSD 50
EURUSD 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 53K
GBPUSD 638
EURUSD 409
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 392.90 USD
최악의 거래: -2 005 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 490.64 USD
연속 최대 손실: -221.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
OctaFX-Demo
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
293 더...
리뷰 없음
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.