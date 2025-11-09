- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
464
Profit Trade:
382 (82.32%)
Loss Trade:
82 (17.67%)
Best Trade:
3 392.90 USD
Worst Trade:
-2 005.00 USD
Profitto lordo:
40 872.97 USD (132 108 pips)
Perdita lorda:
-28 073.27 USD (116 403 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 565.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 854.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
290 (62.50%)
Short Trade:
174 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
27.59 USD
Profitto medio:
107.00 USD
Perdita media:
-342.36 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-221.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 973.50 USD (3)
Crescita mensile:
58.73%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 124.60 USD
Massimale:
3 973.50 USD (38.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|451
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|50
|EURUSD
|29
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPUSD
|638
|EURUSD
|409
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 392.90 USD
Worst Trade: -2 005 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 565.50 USD
Massima perdita consecutiva: -221.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
