SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / KingMidas3833
Bintang Susanto Wahyudi

KingMidas3833

Bintang Susanto Wahyudi
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 295%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
775
Transacciones Rentables:
655 (84.51%)
Transacciones Irrentables:
120 (15.48%)
Mejor transacción:
3 392.90 USD
Peor transacción:
-2 005.00 USD
Beneficio Bruto:
57 872.87 USD (222 393 pips)
Pérdidas Brutas:
-36 722.29 USD (180 221 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (1 490.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 854.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
42.43%
Carga máxima del depósito:
3.48%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.32
Transacciones Largas:
478 (61.68%)
Transacciones Cortas:
297 (38.32%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
27.29 USD
Beneficio medio:
88.36 USD
Pérdidas medias:
-306.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-221.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 973.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
29.05%
Pronóstico anual:
352.42%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 124.60 USD
Máxima:
3 973.50 USD (38.53%)
Reducción relativa:
De balance:
34.92% (2 005.00 USD)
De fondos:
18.49% (4 242.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 762
GBPUSD 7
EURUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 21K
GBPUSD 50
EURUSD 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 41K
GBPUSD 638
EURUSD 409
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 392.90 USD
Peor transacción: -2 005 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 490.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -221.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
OctaFX-Demo
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
otros 292...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
KingMidas3833
30 USD al mes
295%
0
0
USD
25K
USD
16
99%
775
84%
42%
1.57
27.29
USD
35%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.