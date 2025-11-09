- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
464
Kârla kapanan işlemler:
382 (82.32%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (17.67%)
En iyi işlem:
3 392.90 USD
En kötü işlem:
-2 005.00 USD
Brüt kâr:
40 872.97 USD (132 108 pips)
Brüt zarar:
-28 073.27 USD (116 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 565.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 854.50 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
290 (62.50%)
Satış işlemleri:
174 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
27.59 USD
Ortalama kâr:
107.00 USD
Ortalama zarar:
-342.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-221.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 973.50 USD (3)
Aylık büyüme:
58.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 124.60 USD
Maksimum:
3 973.50 USD (38.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|451
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|50
|EURUSD
|29
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPUSD
|638
|EURUSD
|409
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 392.90 USD
En kötü işlem: -2 005 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 565.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
İnceleme yok