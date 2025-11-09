SinyallerBölümler
KingMidas3833
Bintang Susanto Wahyudi

KingMidas3833

Bintang Susanto Wahyudi
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
464
Kârla kapanan işlemler:
382 (82.32%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (17.67%)
En iyi işlem:
3 392.90 USD
En kötü işlem:
-2 005.00 USD
Brüt kâr:
40 872.97 USD (132 108 pips)
Brüt zarar:
-28 073.27 USD (116 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 565.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 854.50 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
290 (62.50%)
Satış işlemleri:
174 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
27.59 USD
Ortalama kâr:
107.00 USD
Ortalama zarar:
-342.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-221.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 973.50 USD (3)
Aylık büyüme:
58.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 124.60 USD
Maksimum:
3 973.50 USD (38.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 451
GBPUSD 7
EURUSD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13K
GBPUSD 50
EURUSD 29
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
GBPUSD 638
EURUSD 409
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 392.90 USD
En kötü işlem: -2 005 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 565.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
OctaFX-Demo
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.11.09 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
