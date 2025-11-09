СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / KingMidas3833
Bintang Susanto Wahyudi

KingMidas3833

Bintang Susanto Wahyudi
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 295%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
775
Прибыльных трейдов:
655 (84.51%)
Убыточных трейдов:
120 (15.48%)
Лучший трейд:
3 392.90 USD
Худший трейд:
-2 005.00 USD
Общая прибыль:
57 872.87 USD (222 393 pips)
Общий убыток:
-36 722.29 USD (180 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (1 490.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 854.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
42.43%
Макс. загрузка депозита:
3.48%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.32
Длинных трейдов:
478 (61.68%)
Коротких трейдов:
297 (38.32%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
27.29 USD
Средняя прибыль:
88.36 USD
Средний убыток:
-306.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-221.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 973.50 USD (3)
Прирост в месяц:
29.05%
Годовой прогноз:
352.42%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 124.60 USD
Максимальная:
3 973.50 USD (38.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.92% (2 005.00 USD)
По эквити:
18.49% (4 242.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 762
GBPUSD 7
EURUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 21K
GBPUSD 50
EURUSD 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 41K
GBPUSD 638
EURUSD 409
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 392.90 USD
Худший трейд: -2 005 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 490.64 USD
Макс. убыток в серии: -221.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
OctaFX-Demo
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
еще 292...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KingMidas3833
30 USD в месяц
295%
0
0
USD
25K
USD
16
99%
775
84%
42%
1.57
27.29
USD
35%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.