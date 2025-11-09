- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
775
Прибыльных трейдов:
655 (84.51%)
Убыточных трейдов:
120 (15.48%)
Лучший трейд:
3 392.90 USD
Худший трейд:
-2 005.00 USD
Общая прибыль:
57 872.87 USD (222 393 pips)
Общий убыток:
-36 722.29 USD (180 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (1 490.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 854.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
42.43%
Макс. загрузка депозита:
3.48%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.32
Длинных трейдов:
478 (61.68%)
Коротких трейдов:
297 (38.32%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
27.29 USD
Средняя прибыль:
88.36 USD
Средний убыток:
-306.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-221.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 973.50 USD (3)
Прирост в месяц:
29.05%
Годовой прогноз:
352.42%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 124.60 USD
Максимальная:
3 973.50 USD (38.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.92% (2 005.00 USD)
По эквити:
18.49% (4 242.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|762
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|21K
|GBPUSD
|50
|EURUSD
|29
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|41K
|GBPUSD
|638
|EURUSD
|409
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 392.90 USD
Худший трейд: -2 005 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 490.64 USD
Макс. убыток в серии: -221.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
295%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
16
99%
775
84%
42%
1.57
27.29
USD
USD
35%
1:200