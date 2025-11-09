SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / KingMidas3833
Bintang Susanto Wahyudi

KingMidas3833

Bintang Susanto Wahyudi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 299%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
783
Gewinntrades:
663 (84.67%)
Verlusttrades:
120 (15.33%)
Bester Trade:
3 392.90 USD
Schlechtester Trade:
-2 005.00 USD
Bruttoprofit:
58 109.34 USD (224 368 pips)
Bruttoverlust:
-36 722.29 USD (180 221 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (1 490.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 854.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
39.55%
Max deposit load:
3.48%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.38
Long-Positionen:
478 (61.05%)
Short-Positionen:
305 (38.95%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
27.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
87.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-306.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-221.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 973.50 USD (3)
Wachstum pro Monat :
24.65%
Jahresprognose:
299.13%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 124.60 USD
Maximaler:
3 973.50 USD (38.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.92% (2 005.00 USD)
Kapital:
18.49% (4 242.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 770
GBPUSD 7
EURUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 21K
GBPUSD 50
EURUSD 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 43K
GBPUSD 638
EURUSD 409
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 392.90 USD
Schlechtester Trade: -2 005 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 490.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
OctaFX-Demo
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
noch 292 ...
Keine Bewertungen
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.