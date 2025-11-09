- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
775
Negociações com lucro:
655 (84.51%)
Negociações com perda:
120 (15.48%)
Melhor negociação:
3 392.90 USD
Pior negociação:
-2 005.00 USD
Lucro bruto:
57 872.87 USD (222 393 pips)
Perda bruta:
-36 722.29 USD (180 221 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (1 490.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 854.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
42.43%
Depósito máximo carregado:
3.48%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.32
Negociações longas:
478 (61.68%)
Negociações curtas:
297 (38.32%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
27.29 USD
Lucro médio:
88.36 USD
Perda média:
-306.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-221.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 973.50 USD (3)
Crescimento mensal:
29.05%
Previsão anual:
352.42%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 124.60 USD
Máximo:
3 973.50 USD (38.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.92% (2 005.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.49% (4 242.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|762
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|21K
|GBPUSD
|50
|EURUSD
|29
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|41K
|GBPUSD
|638
|EURUSD
|409
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 392.90 USD
Pior negociação: -2 005 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 490.64 USD
Máxima perda consecutiva: -221.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
292 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
295%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
16
99%
775
84%
42%
1.57
27.29
USD
USD
35%
1:200