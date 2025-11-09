SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / KingMidas3833
Bintang Susanto Wahyudi

KingMidas3833

Bintang Susanto Wahyudi
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 295%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
775
Negociações com lucro:
655 (84.51%)
Negociações com perda:
120 (15.48%)
Melhor negociação:
3 392.90 USD
Pior negociação:
-2 005.00 USD
Lucro bruto:
57 872.87 USD (222 393 pips)
Perda bruta:
-36 722.29 USD (180 221 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (1 490.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 854.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
42.43%
Depósito máximo carregado:
3.48%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.32
Negociações longas:
478 (61.68%)
Negociações curtas:
297 (38.32%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
27.29 USD
Lucro médio:
88.36 USD
Perda média:
-306.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-221.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 973.50 USD (3)
Crescimento mensal:
29.05%
Previsão anual:
352.42%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 124.60 USD
Máximo:
3 973.50 USD (38.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.92% (2 005.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.49% (4 242.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 762
GBPUSD 7
EURUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 21K
GBPUSD 50
EURUSD 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 41K
GBPUSD 638
EURUSD 409
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 392.90 USD
Pior negociação: -2 005 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 490.64 USD
Máxima perda consecutiva: -221.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
OctaFX-Demo
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
292 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
KingMidas3833
30 USD por mês
295%
0
0
USD
25K
USD
16
99%
775
84%
42%
1.57
27.29
USD
35%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.