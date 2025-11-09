- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
775
利益トレード:
655 (84.51%)
損失トレード:
120 (15.48%)
ベストトレード:
3 392.90 USD
最悪のトレード:
-2 005.00 USD
総利益:
57 872.87 USD (222 393 pips)
総損失:
-36 722.29 USD (180 221 pips)
最大連続の勝ち:
54 (1 490.64 USD)
最大連続利益:
4 854.50 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
42.43%
最大入金額:
3.48%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.32
長いトレード:
478 (61.68%)
短いトレード:
297 (38.32%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
27.29 USD
平均利益:
88.36 USD
平均損失:
-306.02 USD
最大連続の負け:
6 (-221.60 USD)
最大連続損失:
-3 973.50 USD (3)
月間成長:
29.05%
年間予想:
352.42%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 124.60 USD
最大の:
3 973.50 USD (38.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.92% (2 005.00 USD)
エクイティによる:
18.49% (4 242.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|762
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|21K
|GBPUSD
|50
|EURUSD
|29
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|41K
|GBPUSD
|638
|EURUSD
|409
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 392.90 USD
最悪のトレード: -2 005 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 490.64 USD
最大連続損失: -221.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
292 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
295%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
16
99%
775
84%
42%
1.57
27.29
USD
USD
35%
1:200