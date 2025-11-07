信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MR JON 88
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

MR JON 88

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
增长自 2025 128%
Oval-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
123
盈利交易:
95 (77.23%)
亏损交易:
28 (22.76%)
最好交易:
1 362.10 USD
最差交易:
-1 535.80 USD
毛利:
7 831.40 USD (79 477 pips)
毛利亏损:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
最大连续赢利:
12 (679.26 USD)
最大连续盈利:
1 507.50 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
43.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.61
长期交易:
64 (52.03%)
短期交易:
59 (47.97%)
利润因子:
1.53
预期回报:
22.10 USD
平均利润:
82.44 USD
平均损失:
-182.61 USD
最大连续失误:
3 (-213.69 USD)
最大连续亏损:
-1 690.00 USD (2)
每月增长:
23.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 690.00 USD (27.96%)
相对跌幅:
结余:
33.50% (1 690.00 USD)
净值:
78.20% (2 432.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.Lcm 79
USOIL.Lcm 14
GBPJPY.Lcm 14
EURJPY.Lcm 5
EURUSD.Lcm 5
USDJPY.Lcm 4
GBPUSD.Lcm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.Lcm 2.2K
USOIL.Lcm 350
GBPJPY.Lcm 173
EURJPY.Lcm -119
EURUSD.Lcm 0
USDJPY.Lcm 52
GBPUSD.Lcm 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.Lcm 25K
USOIL.Lcm 3.8K
GBPJPY.Lcm 2.6K
EURJPY.Lcm -683
EURUSD.Lcm 157
USDJPY.Lcm 490
GBPUSD.Lcm 141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 362.10 USD
最差交易: -1 536 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +679.26 USD
最大连续亏损: -213.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Oval-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
2026.01.08 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 04:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 18:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
