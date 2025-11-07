- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
123
盈利交易:
95 (77.23%)
亏损交易:
28 (22.76%)
最好交易:
1 362.10 USD
最差交易:
-1 535.80 USD
毛利:
7 831.40 USD (79 477 pips)
毛利亏损:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
最大连续赢利:
12 (679.26 USD)
最大连续盈利:
1 507.50 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
43.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.61
长期交易:
64 (52.03%)
短期交易:
59 (47.97%)
利润因子:
1.53
预期回报:
22.10 USD
平均利润:
82.44 USD
平均损失:
-182.61 USD
最大连续失误:
3 (-213.69 USD)
最大连续亏损:
-1 690.00 USD (2)
每月增长:
23.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 690.00 USD (27.96%)
相对跌幅:
结余:
33.50% (1 690.00 USD)
净值:
78.20% (2 432.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|79
|USOIL.Lcm
|14
|GBPJPY.Lcm
|14
|EURJPY.Lcm
|5
|EURUSD.Lcm
|5
|USDJPY.Lcm
|4
|GBPUSD.Lcm
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.Lcm
|2.2K
|USOIL.Lcm
|350
|GBPJPY.Lcm
|173
|EURJPY.Lcm
|-119
|EURUSD.Lcm
|0
|USDJPY.Lcm
|52
|GBPUSD.Lcm
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.Lcm
|25K
|USOIL.Lcm
|3.8K
|GBPJPY.Lcm
|2.6K
|EURJPY.Lcm
|-683
|EURUSD.Lcm
|157
|USDJPY.Lcm
|490
|GBPUSD.Lcm
|141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 362.10 USD
最差交易: -1 536 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +679.26 USD
最大连续亏损: -213.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Oval-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
没有评论