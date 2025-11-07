- 자본
- 축소
트레이드:
124
이익 거래:
96 (77.41%)
손실 거래:
28 (22.58%)
최고의 거래:
1 362.10 USD
최악의 거래:
-1 535.80 USD
총 수익:
7 892.40 USD (80 247 pips)
총 손실:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
연속 최대 이익:
12 (679.26 USD)
연속 최대 이익:
1 507.50 USD (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
43.41%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.64
롱(주식매수):
65 (52.42%)
숏(주식차입매도):
59 (47.58%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
22.41 USD
평균 이익:
82.21 USD
평균 손실:
-182.61 USD
연속 최대 손실:
3 (-213.69 USD)
연속 최대 손실:
-1 690.00 USD (2)
월별 성장률:
25.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 690.00 USD (27.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.50% (1 690.00 USD)
자본금별:
78.20% (2 432.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|79
|USOIL.Lcm
|15
|GBPJPY.Lcm
|14
|EURJPY.Lcm
|5
|EURUSD.Lcm
|5
|USDJPY.Lcm
|4
|GBPUSD.Lcm
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.Lcm
|2.2K
|USOIL.Lcm
|412
|GBPJPY.Lcm
|173
|EURJPY.Lcm
|-119
|EURUSD.Lcm
|0
|USDJPY.Lcm
|52
|GBPUSD.Lcm
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.Lcm
|25K
|USOIL.Lcm
|4.5K
|GBPJPY.Lcm
|2.6K
|EURJPY.Lcm
|-683
|EURUSD.Lcm
|157
|USDJPY.Lcm
|490
|GBPUSD.Lcm
|141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 362.10 USD
최악의 거래: -1 536 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +679.26 USD
연속 최대 손실: -213.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Oval-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
리뷰 없음