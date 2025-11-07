시그널섹션
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

MR JON 88

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 132%
Oval-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
124
이익 거래:
96 (77.41%)
손실 거래:
28 (22.58%)
최고의 거래:
1 362.10 USD
최악의 거래:
-1 535.80 USD
총 수익:
7 892.40 USD (80 247 pips)
총 손실:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
연속 최대 이익:
12 (679.26 USD)
연속 최대 이익:
1 507.50 USD (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
43.41%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.64
롱(주식매수):
65 (52.42%)
숏(주식차입매도):
59 (47.58%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
22.41 USD
평균 이익:
82.21 USD
평균 손실:
-182.61 USD
연속 최대 손실:
3 (-213.69 USD)
연속 최대 손실:
-1 690.00 USD (2)
월별 성장률:
25.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 690.00 USD (27.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.50% (1 690.00 USD)
자본금별:
78.20% (2 432.70 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.Lcm 79
USOIL.Lcm 15
GBPJPY.Lcm 14
EURJPY.Lcm 5
EURUSD.Lcm 5
USDJPY.Lcm 4
GBPUSD.Lcm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.Lcm 2.2K
USOIL.Lcm 412
GBPJPY.Lcm 173
EURJPY.Lcm -119
EURUSD.Lcm 0
USDJPY.Lcm 52
GBPUSD.Lcm 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.Lcm 25K
USOIL.Lcm 4.5K
GBPJPY.Lcm 2.6K
EURJPY.Lcm -683
EURUSD.Lcm 157
USDJPY.Lcm 490
GBPUSD.Lcm 141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 362.10 USD
최악의 거래: -1 536 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +679.26 USD
연속 최대 손실: -213.69 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Oval-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
2026.01.08 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 04:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 18:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
