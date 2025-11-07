СигналыРазделы
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

MR JON 88

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 128%
Oval-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
95 (77.23%)
Убыточных трейдов:
28 (22.76%)
Лучший трейд:
1 362.10 USD
Худший трейд:
-1 535.80 USD
Общая прибыль:
7 831.40 USD (79 477 pips)
Общий убыток:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (679.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 507.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
43.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
64 (52.03%)
Коротких трейдов:
59 (47.97%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
22.10 USD
Средняя прибыль:
82.44 USD
Средний убыток:
-182.61 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-213.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 690.00 USD (2)
Прирост в месяц:
23.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 690.00 USD (27.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.50% (1 690.00 USD)
По эквити:
78.20% (2 432.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.Lcm 79
USOIL.Lcm 14
GBPJPY.Lcm 14
EURJPY.Lcm 5
EURUSD.Lcm 5
USDJPY.Lcm 4
GBPUSD.Lcm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.Lcm 2.2K
USOIL.Lcm 350
GBPJPY.Lcm 173
EURJPY.Lcm -119
EURUSD.Lcm 0
USDJPY.Lcm 52
GBPUSD.Lcm 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.Lcm 25K
USOIL.Lcm 3.8K
GBPJPY.Lcm 2.6K
EURJPY.Lcm -683
EURUSD.Lcm 157
USDJPY.Lcm 490
GBPUSD.Lcm 141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 362.10 USD
Худший трейд: -1 536 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +679.26 USD
Макс. убыток в серии: -213.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Oval-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
2026.01.08 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 04:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 18:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
