- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
95 (77.23%)
Убыточных трейдов:
28 (22.76%)
Лучший трейд:
1 362.10 USD
Худший трейд:
-1 535.80 USD
Общая прибыль:
7 831.40 USD (79 477 pips)
Общий убыток:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (679.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 507.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
43.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
64 (52.03%)
Коротких трейдов:
59 (47.97%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
22.10 USD
Средняя прибыль:
82.44 USD
Средний убыток:
-182.61 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-213.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 690.00 USD (2)
Прирост в месяц:
23.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 690.00 USD (27.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.50% (1 690.00 USD)
По эквити:
78.20% (2 432.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|79
|USOIL.Lcm
|14
|GBPJPY.Lcm
|14
|EURJPY.Lcm
|5
|EURUSD.Lcm
|5
|USDJPY.Lcm
|4
|GBPUSD.Lcm
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.Lcm
|2.2K
|USOIL.Lcm
|350
|GBPJPY.Lcm
|173
|EURJPY.Lcm
|-119
|EURUSD.Lcm
|0
|USDJPY.Lcm
|52
|GBPUSD.Lcm
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.Lcm
|25K
|USOIL.Lcm
|3.8K
|GBPJPY.Lcm
|2.6K
|EURJPY.Lcm
|-683
|EURUSD.Lcm
|157
|USDJPY.Lcm
|490
|GBPUSD.Lcm
|141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 362.10 USD
Худший трейд: -1 536 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +679.26 USD
Макс. убыток в серии: -213.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Oval-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Нет отзывов