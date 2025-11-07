- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
123
利益トレード:
95 (77.23%)
損失トレード:
28 (22.76%)
ベストトレード:
1 362.10 USD
最悪のトレード:
-1 535.80 USD
総利益:
7 831.40 USD (79 477 pips)
総損失:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
最大連続の勝ち:
12 (679.26 USD)
最大連続利益:
1 507.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
43.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
64 (52.03%)
短いトレード:
59 (47.97%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
22.10 USD
平均利益:
82.44 USD
平均損失:
-182.61 USD
最大連続の負け:
3 (-213.69 USD)
最大連続損失:
-1 690.00 USD (2)
月間成長:
23.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 690.00 USD (27.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.50% (1 690.00 USD)
エクイティによる:
78.20% (2 432.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|79
|USOIL.Lcm
|14
|GBPJPY.Lcm
|14
|EURJPY.Lcm
|5
|EURUSD.Lcm
|5
|USDJPY.Lcm
|4
|GBPUSD.Lcm
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.Lcm
|2.2K
|USOIL.Lcm
|350
|GBPJPY.Lcm
|173
|EURJPY.Lcm
|-119
|EURUSD.Lcm
|0
|USDJPY.Lcm
|52
|GBPUSD.Lcm
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.Lcm
|25K
|USOIL.Lcm
|3.8K
|GBPJPY.Lcm
|2.6K
|EURJPY.Lcm
|-683
|EURUSD.Lcm
|157
|USDJPY.Lcm
|490
|GBPUSD.Lcm
|141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 362.10 USD
最悪のトレード: -1 536 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +679.26 USD
最大連続損失: -213.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Oval-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
レビューなし