Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

MR JON 88

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 128%
Oval-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
123
利益トレード:
95 (77.23%)
損失トレード:
28 (22.76%)
ベストトレード:
1 362.10 USD
最悪のトレード:
-1 535.80 USD
総利益:
7 831.40 USD (79 477 pips)
総損失:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
最大連続の勝ち:
12 (679.26 USD)
最大連続利益:
1 507.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
43.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
64 (52.03%)
短いトレード:
59 (47.97%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
22.10 USD
平均利益:
82.44 USD
平均損失:
-182.61 USD
最大連続の負け:
3 (-213.69 USD)
最大連続損失:
-1 690.00 USD (2)
月間成長:
23.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 690.00 USD (27.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.50% (1 690.00 USD)
エクイティによる:
78.20% (2 432.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.Lcm 79
USOIL.Lcm 14
GBPJPY.Lcm 14
EURJPY.Lcm 5
EURUSD.Lcm 5
USDJPY.Lcm 4
GBPUSD.Lcm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.Lcm 2.2K
USOIL.Lcm 350
GBPJPY.Lcm 173
EURJPY.Lcm -119
EURUSD.Lcm 0
USDJPY.Lcm 52
GBPUSD.Lcm 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.Lcm 25K
USOIL.Lcm 3.8K
GBPJPY.Lcm 2.6K
EURJPY.Lcm -683
EURUSD.Lcm 157
USDJPY.Lcm 490
GBPUSD.Lcm 141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 362.10 USD
最悪のトレード: -1 536 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +679.26 USD
最大連続損失: -213.69 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Oval-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
レビューなし
2026.01.08 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 04:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 18:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
