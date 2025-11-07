- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
123
Negociações com lucro:
95 (77.23%)
Negociações com perda:
28 (22.76%)
Melhor negociação:
1 362.10 USD
Pior negociação:
-1 535.80 USD
Lucro bruto:
7 831.40 USD (79 477 pips)
Perda bruta:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (679.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 507.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
43.41%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
64 (52.03%)
Negociações curtas:
59 (47.97%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
22.10 USD
Lucro médio:
82.44 USD
Perda média:
-182.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-213.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 690.00 USD (2)
Crescimento mensal:
23.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 690.00 USD (27.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.50% (1 690.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.20% (2 432.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|79
|USOIL.Lcm
|14
|GBPJPY.Lcm
|14
|EURJPY.Lcm
|5
|EURUSD.Lcm
|5
|USDJPY.Lcm
|4
|GBPUSD.Lcm
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.Lcm
|2.2K
|USOIL.Lcm
|350
|GBPJPY.Lcm
|173
|EURJPY.Lcm
|-119
|EURUSD.Lcm
|0
|USDJPY.Lcm
|52
|GBPUSD.Lcm
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.Lcm
|25K
|USOIL.Lcm
|3.8K
|GBPJPY.Lcm
|2.6K
|EURJPY.Lcm
|-683
|EURUSD.Lcm
|157
|USDJPY.Lcm
|490
|GBPUSD.Lcm
|141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 362.10 USD
Pior negociação: -1 536 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +679.26 USD
Máxima perda consecutiva: -213.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Sem comentários