Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

MR JON 88

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 128%
Oval-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
123
Negociações com lucro:
95 (77.23%)
Negociações com perda:
28 (22.76%)
Melhor negociação:
1 362.10 USD
Pior negociação:
-1 535.80 USD
Lucro bruto:
7 831.40 USD (79 477 pips)
Perda bruta:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (679.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 507.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
43.41%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
64 (52.03%)
Negociações curtas:
59 (47.97%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
22.10 USD
Lucro médio:
82.44 USD
Perda média:
-182.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-213.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 690.00 USD (2)
Crescimento mensal:
23.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 690.00 USD (27.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.50% (1 690.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.20% (2 432.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.Lcm 79
USOIL.Lcm 14
GBPJPY.Lcm 14
EURJPY.Lcm 5
EURUSD.Lcm 5
USDJPY.Lcm 4
GBPUSD.Lcm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.Lcm 2.2K
USOIL.Lcm 350
GBPJPY.Lcm 173
EURJPY.Lcm -119
EURUSD.Lcm 0
USDJPY.Lcm 52
GBPUSD.Lcm 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.Lcm 25K
USOIL.Lcm 3.8K
GBPJPY.Lcm 2.6K
EURJPY.Lcm -683
EURUSD.Lcm 157
USDJPY.Lcm 490
GBPUSD.Lcm 141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 362.10 USD
Pior negociação: -1 536 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +679.26 USD
Máxima perda consecutiva: -213.69 USD

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Sem comentários
2026.01.08 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 04:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 18:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
