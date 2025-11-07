SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MR JON 88
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

MR JON 88

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
Oval-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
36 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (29.41%)
En iyi işlem:
257.00 USD
En kötü işlem:
-187.60 USD
Brüt kâr:
1 867.77 USD (18 155 pips)
Brüt zarar:
-839.82 USD (6 608 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (382.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
382.20 USD (9)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.41%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.93
Alış işlemleri:
30 (58.82%)
Satış işlemleri:
21 (41.18%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
20.16 USD
Ortalama kâr:
51.88 USD
Ortalama zarar:
-55.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-213.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-261.70 USD (2)
Aylık büyüme:
37.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
261.70 USD (6.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.94% (261.70 USD)
Varlığa göre:
3.95% (139.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.Lcm 31
GBPJPY.Lcm 6
EURJPY.Lcm 5
USOIL.Lcm 3
EURUSD.Lcm 3
USDJPY.Lcm 2
GBPUSD.Lcm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.Lcm 1K
GBPJPY.Lcm 31
EURJPY.Lcm -119
USOIL.Lcm 86
EURUSD.Lcm -14
USDJPY.Lcm 22
GBPUSD.Lcm 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.Lcm 11K
GBPJPY.Lcm 909
EURJPY.Lcm -683
USOIL.Lcm 589
EURUSD.Lcm 18
USDJPY.Lcm 213
GBPUSD.Lcm 76
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +257.00 USD
En kötü işlem: -188 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +382.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -213.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
İnceleme yok
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
