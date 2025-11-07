SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MR JON 88
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

MR JON 88

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 128%
Oval-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
123
Transacciones Rentables:
95 (77.23%)
Transacciones Irrentables:
28 (22.76%)
Mejor transacción:
1 362.10 USD
Peor transacción:
-1 535.80 USD
Beneficio Bruto:
7 831.40 USD (79 477 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (679.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 507.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
43.41%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
1.61
Transacciones Largas:
64 (52.03%)
Transacciones Cortas:
59 (47.97%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
22.10 USD
Beneficio medio:
82.44 USD
Pérdidas medias:
-182.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-213.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 690.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
23.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 690.00 USD (27.96%)
Reducción relativa:
De balance:
33.50% (1 690.00 USD)
De fondos:
78.20% (2 432.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.Lcm 79
USOIL.Lcm 14
GBPJPY.Lcm 14
EURJPY.Lcm 5
EURUSD.Lcm 5
USDJPY.Lcm 4
GBPUSD.Lcm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.Lcm 2.2K
USOIL.Lcm 350
GBPJPY.Lcm 173
EURJPY.Lcm -119
EURUSD.Lcm 0
USDJPY.Lcm 52
GBPUSD.Lcm 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.Lcm 25K
USOIL.Lcm 3.8K
GBPJPY.Lcm 2.6K
EURJPY.Lcm -683
EURUSD.Lcm 157
USDJPY.Lcm 490
GBPUSD.Lcm 141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 362.10 USD
Peor transacción: -1 536 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +679.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -213.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Oval-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
No hay comentarios
2026.01.08 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 04:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 18:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada