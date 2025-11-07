SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MR JON 88
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

MR JON 88

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 128%
Oval-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
123
Gewinntrades:
95 (77.23%)
Verlusttrades:
28 (22.76%)
Bester Trade:
1 362.10 USD
Schlechtester Trade:
-1 535.80 USD
Bruttoprofit:
7 831.40 USD (79 477 pips)
Bruttoverlust:
-5 113.07 USD (48 607 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (679.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 507.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
43.41%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
1.61
Long-Positionen:
64 (52.03%)
Short-Positionen:
59 (47.97%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
22.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
82.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-182.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-213.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 690.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
23.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 690.00 USD (27.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.50% (1 690.00 USD)
Kapital:
78.20% (2 432.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.Lcm 79
USOIL.Lcm 14
GBPJPY.Lcm 14
EURJPY.Lcm 5
EURUSD.Lcm 5
USDJPY.Lcm 4
GBPUSD.Lcm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.Lcm 2.2K
USOIL.Lcm 350
GBPJPY.Lcm 173
EURJPY.Lcm -119
EURUSD.Lcm 0
USDJPY.Lcm 52
GBPUSD.Lcm 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.Lcm 25K
USOIL.Lcm 3.8K
GBPJPY.Lcm 2.6K
EURJPY.Lcm -683
EURUSD.Lcm 157
USDJPY.Lcm 490
GBPUSD.Lcm 141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 362.10 USD
Schlechtester Trade: -1 536 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +679.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -213.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Oval-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Keine Bewertungen
2026.01.08 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 04:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 18:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
